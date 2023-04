Alghero Experience, un'estate che non smetterà di stupire

"Si tratta soltanto di una gustosa anteprima - dice Andrea Delogu - già dai prossimi giorni infatti, nuovi artisti e nuovi spettacoli impreziosiranno un cartellone 2023 che ogni settimana svelerà novità, spettacoli d'eccezione e grandi concerti". Dal rap al jazz internazionale, alle star del rock nazionale ed i cantautori d'eccezione, diversi gli artisti che si alterneranno sul palco fronte mare di Alghero, insieme ai nuovi idoli dei teenager e l'elegante musica d'autore per i palati più fini. "Saranno tre lunghi mesi di eventi, che si affiancano ad una programmazione che in Riviera del Corallo non ha conosciuto pausa e spazia dal teatro al cinema, include la grande comedy italiana, generi diversi e coinvolge un pubblico sempre più ampio" sottolinea il presidente Delogu che ringrazia gli uffici comunali per il grande sostegno e il team di casa al Quarter per l'encomiabile lavoro di programmazione che quotidianamente viene svolto per offrire il meglio in circolazione.





Cinque gli appuntamenti annunciati negli ultimi giorni: Biagio Antonacci, Verdena e Zen Circus, Mannarino, Piero Pelù e Gianni Morandi. Grandi nomi della scena musicale italiana a cui si affiancheranno grandi novità, per un cartellone estivo tra i più ricchi, coinvolgenti e impattanti di sempre. Musica e artisti di strada che faranno il loro debutto già dal mese di giugno con la Festa della Musica, quando la città di Alghero si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto insieme alle grandi città culturali italiane. Maggiori informazioni sugli spettacoli in programma ad Alghero sono reperibili sul sito www.algheroturismo.it e sui canali social collegati. Biglietti disponibili sui principali circuiti nazionali e presso Atelier#3 – Bookshop Alghero Turismo in via Carlo Alberto n. 84 M. +39 348 828 1292 ( solo whatsapp) Venerdì 16:00-19:00 | Sabato 10:30/13:00 – 16:00-19:00 | Domenica 10:30-13:00.

Tre nuovi appuntamenti imperdibili per l'estate di Alghero, che si aggiungono alle chitarre distorte, voci graffiate e strepitose ballate dei Verdena e Zen Circus ed alla voce inconfondibile di Biagio Antonacci. L'Alghero Experience non smetterà di stupire. Così il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, rilancia gli annunci degli ultimi giorni con Abbabula, per il secondo anno ad Alghero, e l'Alguer Summer Festival che confermano la Riviera del Corallo e l'Anfiteatro Ivan Graziani palcoscenico privilegiato degli eventi musicali estivi in Sardegna, grazie alla collaborazione tra Shining Production, Le Ragazze Terribili, Roble Factory che insieme a numerose realtà del territorio preannunciano una stagione che già si prevede indimenticabile. Eventi per tutti i gusti e tutte le generazioni.