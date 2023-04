Cronaca DI NOLFO, SOLIDARIETÀ AL CORO CITTÀ DI ALGHERO

«Sì può anche aver ragione ma il dialogo con la cittadinanza e le associazioni viene prima di tutto, sicuramente prima delle diffide legali» Questo il commento di Valdo di Nolfo, consigliere comunale della lista civica Sinistra in Comune, sulla "questione Coro città di Alghero". La neonata associazione culturale in queste ore ha ricevuto una diffida legale da parte dell'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Conoci che vieta loro di utilizzare il come "Città di Alghero". Il consigliere comunale di opposizione afferma «Con questo atto il sindaco Conoci passa dalla ragione al torno: con i cittadini ci si confronta, si discute e solo in ultima ma ultimissima analisi si chiede l'intervento dell'avvocatura comunale» «La buona fede del coro è sotto gli occhi di tutti, l'intento era solo quello di dare lustro alla città di Alghero» continua di Nolfo. Il consigliere comunale, conclude, con un messaggio di solidarietà e di sostegno nei confronti del neonato coro e plaude per la lodevole iniziativa.