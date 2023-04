Incontro con l'assessore regionale dell’Agricoltura

In tema di valorizzazione delle eccellenze territoriali si è discusso di una manifestazione legata al settore vitivinicolo e a quello olivicolo oleario, da tenersi ad Alghero, che possa rappresentare un momento di confronto con i produttori ma anche una vetrina capace di esaltare le eccellenze territoriali. È stato chiesto, inoltre, all’assessore regionale un intervento concreto in materia di potenziamento della filiera cerealicola per la produzione, lavorazione e trasformazione di grano duro sardo e per la creazione di un circuito della panificazione tipica del territorio. Importante spazio è stato dato, inoltre, al tema del corallo, della sua tutela e promozione nonché della salvaguardia delle attività artigianali e commerciali connesse. «L’assessore regionale si è detta molto soddisfatta delle progettualità che le sono state presentate in relazione agli argomenti trattati ed ha assunto l'impegno per la creazione di tavoli tecnici di lavoro congiunti tra i responsabili degli uffici comunali e regionali competenti al fine di costruire progetti condivisi e potenzialmente finanziabili nel quadro delle opportunità offerte dal nuovo ciclo della programmazione a valere sugli strumenti e programmi operativi del PSR e del FEAMPA 2023-2027» dichiara l’assessore Vaccaro.

Le tematiche legate al settore della pesca e dell’agroalimentare al centro dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi a Cagliari tra l’assessore comunale allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro e l’assessore regionale dell’Agricoltura Valeria Satta. Alla riunione hanno preso parte anche il direttore del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, Mariano Mariani, e i responsabili degli uffici comunali e regionali competenti. Tanti gli argomenti all’ordine del giorno: dalle problematiche legate al prelievo dei ricci di mare con l’avvio di uno specifico progetto di ripopolamento grazie ad uno specifico finanziamento concesso dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alla creazione di un approdo a Cala Viola, che consentirebbe ai pescatori di esercitare l’attività di pesca al di fuori dell’area marina protetta. Si è anche parlato del Distretto regionale della pesca di imminente attivazione, e delle isole ecologiche da collocare nell’area portuale per la raccolta differenziata dei rifiuti ed in particolare della plastica raccolta dai pescatori in mare e del trattamento della stessa direttamente in porto nel quadro di una collaborazione con il FLAG Nord Sardegna.