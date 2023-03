UN PUNTO PREZIOSO PER L’ALGHERO: 0 A 0 A CAMPANEDDA E +5 SULLE INSEGUITRICI

Al posto degli squalificati Sini e Mula, mister Gianni Piras sceglie Matteo Tedde al centro della difesa e Correddu a centrocampo. Primo tempo combattuto ma povero di emozioni e soprattutto gioco spezzettato dai numerosi falli fischiati dall’arbitro, soprattutto di marca sassarese. Al 6’ Piredda ci prova con una conclusione dal limite ma Frau neutralizza con un intervento plastico. Per vedere un’altra occasione degna di nota bisogna aspettare mezzora: al 38’ cross di Nino Pinna nel cuore dell’area di rigore e Correddu di testa in tuffo manda a lato. Poco prima dell’intervallo ci prova anche Puddu con un sinistro che termina di poco alto. Altrettanto combattuta la ripresa. Fioccano i gialli, soprattutto per il Campanedda. Ma su uno non comminato a Gianni per un brutto fallo da dietro su Masala l’Alghero recrimina. Sarebbe stato, infatti, il secondo e avrebbe comportato il rientro anticipato negli spogliatoi del capitano sassarese. Le occasioni migliori sono nel finale: al 39’ Piredda sprigiona un bel destro dal limite ma trova la grande risposta del portiere algherese Frau. In pieno recupero, però, è l’Alghero ad andare vicinissimo al gol: Caddeo con un tiro cross dalla distanza impegna il portiere del Campanedda che si aiuta con il palo poi sul proseguimento dell’azione Libi colpisce una clamorosa traversa. Finisce 0-0. L’Alghero conquista un punto e conserva un buon margine sulle inseguitrici: sono cinque le lunghezze di vantaggio su Ittiri Sprint e Campanedda. Domenica prossima, 12 marzo, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia è in programma il testacoda contro il Trinità. TABELLINO CAMPANEDDA – ALGHERO 0-0 CAMPANEDDA: Sotgiu, Bisaglia, Canu, Bulnes Ayala, Cocco, Piredda, Occulto, Mura S. (36’ st Mura A.), Valente (30’ st Fonte), Serra (11’ st Delrio), Gianni (19’ st Ligas). In panchina: Melis, Valenti, Pilo, Achenza, Pistidda. Allenatore: Danilo Piredda ALGHERO: Frau, Caddeo, Masala Antonio (45’ st Tedde Marco), Mereu, Tedde Matteo, Urgias, Pinna P. (42’ st Sasso), Correddu (42’ st Libi), Fermina, Puddu, Pinna G (38’ st Livesi). In panchina: Sechi, Manunta, Masala Angelo, Martinez, Marras. Allenatore: Gianni Piras

L’Alghero manca l’allungo decisivo in classifica ma a Campanedda trova comunque un punto importante contro una diretta concorrente per la promozione. Finisce 0-0 ed è forse il risultato più giusto di una partita combattuta ma con poche occasioni. Frau nega il vantaggio sassarese con due grandi interventi ma nel finale la formazione giallorossa colpisce due legni. Alta la posta in palio al campo sportivo di Campanedda: i padroni di casa vogliono i tre punti per riaprire i giochi, l’Alghero vuole vincere per dare la spallata decisiva al campionato.