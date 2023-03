Alghero In House sempre al lavoro: verde, potature, segnaletica

In questi giorni, infatti, è possibile vedere all'opera i potatori intenti a riequilibrare le chiome delle principali alberate cittadine, al fine di garantirne un corretto sviluppo anche per incrementare la sicurezza di pedoni e automobilisti. Accanto a questi interventi si segnalano quelli di sagomatura di diverse tipologie di essenze arboree che ornano buona parte delle aiuole cittadine accompagnati dall’immancabile palma nana, anch’essa oggetto di particolari cure e attenzioni. Un lavoro, quello svolto da Alghero In House, finalizzato alla riqualificazione del patrimonio verde in un’ottica di rispetto dell’ecosistema esistente.





Ma non solo la cura del verde, tra le operazioni in atto. Infatti, come si può vedere in diverse arterie cittadine, tecnici e operai sono al lavoro anche per ripristinare, dove occorre, la segnaletica stradale orizzontale. E dunque stalli per parcheggi auto, bus, strisce pedonali e le altre tipologie di segnaletica utili a migliorare la circolazione e la viabilità di veicoli e persone. Infine, l’assessore Peru, il presidente Monte e la direttrice Ceccotti esprimono la più ampia soddisfazione rispetto alla realizzazione dei servizi da parte delle squadre incaricate che si dimostrano sempre all’altezza dei lavori affidati.

Proseguono gli interventi a valere sulle aree verdi cittadine, e non solo, ad opera dell’Alghero In House sotto la direzione dell’Assessorato alle Opere Pubbliche e Manutenzione del Comune di Alghero guidato dall’avv. Antonello Peru. Accanto alla gestione ordinaria degli spazi di pertinenza degli edifici scolastici, amministrativi e sanitari, dei parchi e delle aree ricreative, delle aiuole stradali e delle aree verdi di quartiere proseguono gli interventi volti al miglioramento qualitativo dei vari spazi pubblici.