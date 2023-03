Residenza "Simon Mossa", progettazione definitiva

"Prosegue con determinazione un iter lungo e articolato che restituirà ai vecchi splendori la storica residenza per anziani di Alghero" dice il sindaco Mario Conoci che ricorda come la riqualificazione della struttura che sarà intitolata al suo illustre progettista, Antoni Simon Mossa, fosse uno degli impegni presi con gli algheresi. L'intervento gode del finanziamento di 7 milioni 900mila euro provenienti dall’Accordo di Programma Quadro relativo al progetto di Sviluppo territoriale della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, dotazione finanziaria che permetterà di realizzare per intero il primo lotto funzionale ad accogliere le attività residenziali rivolte agli anziani. "Spazi e struttura saranno concepiti secondo nuovi e moderni standard, studiati per rendere il centro all'avanguardia nell'accoglienza e gestione degli anziani. Un intervento - sottolinea l'assessore alle Opere pubbliche Antonello Peru - che consegnerà alla città un immobile rinnovato ed efficiente, in grado di garantire qualità e comfort, rispettando la storia e l'architettura della città". Con l'avvio della progettazione definitiva, si attivano parallelamente anche i lavori in assessorato per la predisposizione del nuovo bando per la realizzazione dell'opera, successivo alla consegna degli elaborati ed alla loro definitiva approvazione in Giunta.

Sarà la RTP con capogruppo Euro Project Engineering Consulting Srl, con sede a Brescia, ad occuparsi della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dell’ex Centro Residenziale per Anziani di Alghero. Nei giorni scorsi i competenti uffici del Comune di Alghero hanno proceduto all'aggiudicazione della gara ad evidenza europea per un importo di euro 434.636,77 ed un ribasso offerto del 36%. Lo studio di progettazione avrà adesso 90 giorni di tempo dalla firma del contratto per redigere e consegnare il progetto definitivo, che dovrà prevedere l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera.