Cronaca Associazioni sarde in Italia, incontro ad Alghero

Si consolidano i rapporti tra la città di Alghero e le associazioni sarde in Italia, nel segno della collaborazione nei settori del turismo, dei trasporti e delle produzioni agro-alimetari, così da favorire diverse e nuove opportunità per il mondo produttivo isolano. Questi i temi al centro dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi a Porta Terra tra il sindaco di Alghero, Mario Conoci, l'assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco e il presidente della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, Fasi, Bastianino Mossa. Durante l'incontro con il rappresentante dell’organismo che raggruppa 70 circoli degli emigrati dislocati su 10 regioni e 45 province, a cui aderiscono 33.000 soci con un bacino di almeno 500mila persone che ruotano intorno al mondo Fasi, sono state approfondite le principali linee per consolidare la rete dell’emigrazione in un’ottica di promozione e cooperazione socio-economica dell’Isola e delle sue eccellenze. Con la città di Alghero si aprono concrete opportunità per nuovi progetti turistici che abbracciano i trasporti e la possibilità di facilitare gli scambi e agevolare la mobilità, a cui si affiancano progetti di formazione che proprio in Riviera del Corallo potranno trovare realizzazione nei prossimi mesi, con ricadute efficaci in termini economici.