Alghero e l'Ecomuseo Egea nello speciale di Rai Scuola

Alcuni esuli, allora ragazzi, hanno raccontato le loro storie di dolore per aver abbandonato la terra dove vivevano. Ma anche storie di accoglienza, di integrazione e di lavoro durissimo per costruirsi una nuova vita. Nello speciale realizzato da Rai Scuola i racconti di Marisa Brugna, Mario Grego e Aldo Salvagno, ma anche le impressioni dei giovani studenti del Liceo algherese.





«Lo speciale RAI realizzato a Fertilia per il Giorno del Ricordo è un importante riconoscimento per una nuova ma importante realtà culturale del territorio: il primo museo nazionale dedicato alla storia dell'esodo, una storia taciuta per troppo tempo su cui ora è importantissimo tenere accesa la luce della memoria – commenta l’assessore alla Cultura Alessandro Cocco.





Le storie dei tanti esuli che hanno animato Fertilia ci raccontano la forza di volontà, amore per l'Italia e voglia di andare avanti. Un insegnamento importante per tutti. Ancora più significativa la partecipazione dei ragazzi del Liceo Classico G. Manno. Un bel momento di cultura e promozione della nostra città».

Alghero e l’Ecomuseo Egea di Fertilia protagonisti dello speciale realizzato da Rai Scuola per il Giorno del Ricordo che, come ogni anno, viene celebrato il 10 febbraio. Con gli studenti e i docenti del Liceo classico G. Manno, la regista Alessandra Peralta e l'autore Pietro De Gennaro, hanno ricostruito i fatti più importanti di quel periodo storico. Tra il 1947 e il 1960, a Fertilia, vennero accolti oltre 600 profughi provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia.