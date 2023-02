Monti (Fratelli d’Italia): al via i lavori del PUL, dialogo tra comparto e amministrazione

All'indomani dell'approvazione del Preliminare del Puc, nel pieno della fase di pianificazione del futuro della nostra città, è necessario avviare un percorso che ci porti all'approvazione di un Piano di Utilizzo dei Litorali che, come ha sottolineato il Sindaco nel suo intervento, è uno strumento fondamentale di garanzia per gli operatori. Anche per questo ritengo che sia fondamentale arrivare ad un piano pienamente condiviso con il comparto. La peculiarità del territorio e del litorale algherese, come le sue spiagge urbane, i litorali stretti e il suo sistema dunale di Maria Pia, rendono Alghero unica rispetto alle altre spiagge sarde. Questa unicità deve essere tenuta a mente dai regolatori regionali.





L'incontro è stato perciò occasione per raccogliere le proposte e i suggerimenti provenienti dai concessionari da portare all'attenzione dell'Assessorato regionale competente. L'Amministrazione ha scelto, anche in questo caso, di portare avanti un percorso che veda il massimo dialogo con il comparto interessato nella stesura di uno strumento regolatorio così importante, con l'impegno di raccogliere e recepire le necessità degli operatori per lo sviluppo del settore, compatibilmente con le nuove linee guida regionali. Con un lavoro di squadra sarà possibile strutturare un intervento che superi alcune delle criticità che un comparto fondamentale per lo sviluppo economico e turistico della nostra città e della nostra isola è costretto ad affrontare.





A testimoniare l'importanza del segmento, ricordo che Alghero fa parte del network nazionale G20s, che mette insieme le 20 città turistiche balneari più importanti d'Italia. Come consigliere comunale mi impegno a dare supporto alle scelte dell'amministrazione, proseguendo nell'ascolto e nel confronto incessante col comparto.

Lo scorso 13 febbraio abbiamo riunito l'amministrazione comunale e il comparto dei titolari di concessioni demaniali balneari, per iniziare a discutere insieme di PUL, linee guida regionali e comunali. L'incontro è stato molto partecipato e per questo ringrazio i rappresentanti dell'Amministrazione - il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica Emiliano Piras con il dirigente competente ing. Michele Fois, l'Assessore al Turismo Alessandro Cocco e all'Ambiente Andrea Montis - e i tanti concessionari presenti, fra cui anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno risposto alla mia richiesta di incontro e di confronto.