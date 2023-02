Alghero: Continuità garantita, adesso confronto a Bruxelles

Un'unità sancita con la grande manifestazione svoltasi nelle scorse settimane ad Alghero per iniziativa della Provincia di Sassari con la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, il Tavolo Istituzioni e Parti Sociali e il coinvolgimento dell'Università, dei sindacati e del mondo produttivo isolano. Impegno che sarà ribadito con determinazione a Bruxelles dal Presidente Christian Solinas e dall'assessore ai Trasporti Antonio Moro, affinché venga disegnato un nuovo modello di vera continuità che garantisca alla Sardegna un diritto troppo spesso negato".





Lo dichiara il sindaco di Alghero, Mario Conoci, alla chiusura della delicata fase di aggiudicazione delle rotte su Roma e Milano, che anticipa il confronto con la Commissione europea per un nuovo modello di continuità più vicino alle esigenze della Sardegna.

"Grande soddisfazione per la rapidità con la quale la Regione, col sostegno del Governo nazionale, ha reagito alla mancanza di offerte iniziale, arrivando in tempi brevissimi alla nuova gara ed alla successiva aggiudicazione delle tratte in continuità territoriale dall'aeroporto di Alghero. Una vicenda che ha dimostrato quanto l'intero territorio regionale fosse unito e coeso a tutela del diritto alla mobilità dei Sardi ed a sostegno dello scalo algherese.