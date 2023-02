Continuità aerea, Lai e Palenzona (FIT CISL): "Bene offerte su Alghero"

I due rappresentanti del sindacato ricordano ancora che “bisognerà fare il bando per ottobre, che andrà a conclusione con le continuità degli altri due aeroporti e, cosa ancora più importante, si deve al più presto formulare una nuova continuità per il futuro, che dia garanzia del diritto alla mobilità dei Sardi e che tenga conto che se certe tratte non sono profittevoli, vanno onerate adeguatamente per essere appetibili”, concludono Lai e Palenzona.

“Siamo soddisfatti per la chiusura della annosa vicenda della continuità territoriale aerea su Alghero, ora però occorre attendere domani per sapere se vi saranno offerte senza compensazione”. È il commento di Ignazio Lai e Michele Palenzona, segretario generale e aggiunto della Fit Cisl Sardegna.