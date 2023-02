IL DOVERE DEL RICORDO, MARIO CONOCI A FERTILIA

"Una ricorrenza necessaria a ricordare e far conoscere una buia pagina della nostra storia per troppo tempo tenuta nascosta" le parole del sindaco di Alghero Mario Conoci che ha voluto ringraziare per la presenza le autorità in rappresentanza della Regione e della città di Alghero, le autorità militari, le associazioni d’Arma e le associazioni degli esuli e tutti i cittadini che hanno preso parte alla cerimonia e che, con la loro presenza, hanno reso onore a questa importante giornata.

Questa mattina a Fertilia, nel Giorno del Ricordo, la cerimonia in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo Giuliano-Dalmata, con la messa celebrata da Don Antonio Tedeschi insieme a Don Filippo Dore nella chiesa di San Marco. In seguito la deposizione delle corone presso la colonna in onore degli esuli dell’Istria e della Dalmazia accolti nel 1947, ed infine, presso il Cristo delle Foibe.