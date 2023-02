Parco dei porci, gli agricoltori di Alghero sul piede di guerra

Le belle parole che periodicamente sentiamo proferire dalle bocche della dirigenza del parco di Porto Conte per risolvere il problema vanno a cozzare con la dura realtà dei fatti: problemi a non finire e zero luce in fondo al tunnel. Dal parco sono poi anche capaci di risentirsi se vengono tirati in causa perché loro, di parole, ce ne stanno mettendo davvero molte da anni. Ribadiamo la necessità di indennizzare gli abitanti delle borgate per i soldi spesi per proteggersi da cinghiali e daini: recinzioni, reti elettrificate, dissuasori sonori e luminosi.





Centinaia di migliaia di euro sborsati a fronte di un parco consapevolmente e incredibilmente sordo di fronte alle richieste legittime dei residenti dell'area contigua. Amabile Simbula - Presidente Comitato di Borgata di Santa Maria la Palma Antonio Zidda - Presidente Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà Tonina Desogos - Presidente Comitato di Borgata di Maristella

La sovrappopolazione di cinghiali e daini nell’area del parco di Porto Conte sta arrecando gravissimi danni all’agricoltura del territorio. Quello che oramai è diventato nel gergo locale il parco dei porci non accenna a smettere di creare disagi agli imprenditori agricoli delle borgate di Alghero che sono costretti a spendere migliaia di euro nel tentativo di tutelarsi dalla nursery per ungulati che gli amministratori hanno ricreato a nord di Fertilia.