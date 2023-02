FC Alghero batte il Mara per 3 – 1 e allunga in vetta alla classifica

FC Alghero vicino al raddoppio al 27’, prima con un colpo di testa di Cherchi, poi, sulla ribattuta del portiere Sotgiu, con Satta che ha colpito la base del palo destro. Algheresi padroni del campo, con la difesa ospite che controlla bene. Al 31’ Fc Alghero vicino al raddoppio con Cherchi che, dentro l’area di rigore, sfiora la base del palo destro. Al 42’ Fofana, a tu per tu con Sotgiu, calcia alto. Ancora FC Alghero vicinissimo al raddoppio con Alessandro Sanna e la palla che attraversa la linea di porta, poi, sulla ribattuta, è Cherchi a sfiorare la marcatura. Si va al secondo tempo e, dopo 4 minuti, il Mara si rende pericoloso in contropiede con Cabiddu che supera il suo diretto marcatore e calcia a botta sicura trovando Bellinzis che ribatte. Al 60’ il raddoppio della FC Alghero: cross dalla sinistra di Gnani con Piu che, nel tentativo di allontanare la palla, ha colpito all’indietro mettendo fuori causa il proprio portiere.





Sul 2-0 il Mara si sbilancia e la FC Alghero cerca di colpire di rimessa. Al 63’ Cherchi, con un tiro in diagonale, va vicino al terzo gol. Ancora Cherchi protagonista al 65’ con la palla, lanciata da Satta, che esce di poco. Si va all’81’ e il Mara che accorcia le distanze con Ruggiu dopo un batti e ribatti in area. Un duro colpo per la FC Alghero che non si perde d'animo e riprende ad attaccare. All’87’ ci prova Catogno dal limite dell’area e Sotgiu para in due tempi. Al 92’ Rizzu, dal limite dell’area, con un tipo potente spiazza Sotgiu e insacca il pallone del 3-1. Un eurogol per Rizzu con la doverosa ovazione del pubblico. Alla fine giallorossi in festa a raccogliere l'abbraccio caloroso dei propri tifosi. Ora la classifica vede sempre la FC Alghero in testa con 34 punti e un vantaggio di cinque punti sul secondo posto, occupato dallo Sporting Uri a quota 29 punti, terzo il Centro Storico Sassari con 28 punti e una gara in meno. E dopo la partita un terzo tempo a sorpresa, con una festa organizzata dai tifosi della FC Alghero e del Mara che hanno offerto frittelle e prodotti tipici locali a pubblico e giocatori.

La FC Alghero batte il Mara per 3 – 1, nel big match valido per l'ultima giornata di andata, e allunga in testa alla classifica nel girone F del campionato di Terza Categoria. Gara combattuta tra le due squadre ancora imbattute del girone. Pubblico delle grandi occasioni al “Pintore – Caddeo” di Olmedo con i tifosi giallorossi che hanno dimostrato, ancora una volta, di essere il dodicesimo uomo in campo. Presenti anche tanti bambini della scuola calcio Nettuno che hanno accompagnato le due squadre al loro ingresso in campo. Si parte e al 2’, alla prima occasione, la FC Alghero si porta in vantaggio: cross dalla destra di Carbone per Cherchi che di testa mette la palla in rete. Si va al 19’ quando Bellinzis blocca un tiro dalla lunga distanza dell’attaccante ospite Cabiddu.