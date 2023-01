FDI sul riconoscimento costituzionale dei Comitati di Quartiere e di Borgata di Alghero

Al costruttivo incontro con i rappresentanti del Comitato hanno partecipato per Fratelli d’Italia Alghero il coordinatore cittadino Marco Di Gangi, l'Assessore Alessandro Cocco oltre che una rappresentanza del direttivo cittadino del partito di Giorgia Meloni. Oltre a fare il punto sullo stato della città di fondazione, sulle sue esigenze e sul suo pieno rilancio, Il tema principale dell’incontro é stato quello di dare una accelerazione al processo di riconoscimento istituzionale dei Comitati di Quartiere e di Borgata cittadini che attendono da un ventennio che si compia questo atto indispensabile per dare piena legittimità a queste formazioni spontanee di cittadini e garantire loro il ruolo di rappresentanti delle istanze delle comunità di riferimento. Si è ricostruito il quadro normativo di riferimento e si è individuato il percorso politico e amministrativo da sviluppare, a partire dalla formulazione di un ordine del giorno condiviso fra tutti i gruppi consiliari, senza distinzioni di schieramento, per impegnare l’Amministrazione a predisporre gli strumenti necessari e portare a compimento questo iter. L'Impegno preso è stato quello di far sì che la definizione delle regole comuni cui si dovranno omologare i singoli comitati avvenga con la piena partecipazione di tutti gli attori. Ai comitati dovranno essere garantite autonomia e libertà d’azione, coerentemente con il principio della libertà di associazione. A seguito dell’incontro, su iniziativa di Fratelli d’Italia e a cura dei suoi consiglieri Comunali Monica Pulina e Giovanni Monti, si è provveduto alla condivisione dell’ordine del giorno avente ad oggetto: “Riconoscimento istituzionale da parte del Comune di Alghero dei Comitati di Quartiere e di Borgata e adozione del relativo Regolamento Comunale” con tutti gli altri capigruppo consiliari che lo hanno convintamente sottoscritto.





La parola adesso al Consiglio Comunale cui lo stesso ordine del giorno verrà sottoposto per impegnare Sindaco e Giunta alla predisposizione di uno specifico regolamento che stabilisca i criteri necessari per il riconoscimento formale dei Comitati di Quartiere e di Borgata da parte dell'Amministrazione comunale, per dare loro dignità, ruolo istituzionale e al fine di sancirne il ruolo di rappresentanza dei cittadini. Un atto doveroso, non più rinviabile e indispensabile a garantire la più ampia partecipazione della comunità algherese alle scelte che la riguardano e per inaugurare una nuova e proficua stagione nella vita dei Comitati di Quartiere e di Borgata.

