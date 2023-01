Sport e imprenditoria cittadina insieme per un progetto che guarda ai più piccoli

Ed è così che Itabita, uno dei brand di successo dell’azienda algherese, diventa main sponsor di tutte le giovanili dell’associazione calcistica algherese. Dai Primi Calci, passando per Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti fino ad arrivare ai Giovanissimi. Oltre 60 bambini dai 5 ai 12 anni che praticano attività presso il centro sportivo “La Taulera”. Una scelta precisa quella dei fratelli Crabuzza, imprenditori di vecchia data da sempre nel settore degli infissi e componenti d’arredo, di investire nel futuro sportivo dei giovani di una delle realtà calcistiche cittadine che da decenni cresce generazioni di calciatori in erba. Bambini e bambine che amano il calcio e che divertendosi praticano attività sportiva seguiti da istruttori tecnici qualificati F.I.G.C. e collaboratori, che contribuiscono alla gestione della associazione sportiva. Due storie che si incrociano.





Quella dell’Audax comincia nel lontano 1976 Ampelio Sanna fondava l’Audax Alghero con lo scopo di permettere ai bambini di avvicinarsi allo sport in modo sano, allontanandoli da tutte quelle insidie che si celano nella giovane età. Nel 2020 la società ha cambiato nome in 1976 Audax Alghero e da allora è presieduta da Pier Paolo Sanna, figlio di Ampelio, cresciuto nell’Audax ed ex portiere di quel Fertilia che si distinse nel campionato interregionale degli anni 80/90. La storia della IFC srl ha anch’essa radici lontane e in continua crescita con un’azienda che è diventata all’avanguardia, solida e specializzata nella vendita e nella costruzione di infissi e serramenti interni ed esterni. Fra i diversi marchi che rappresentano la IFC srl in campo nazionale, Il marchio che farà da main sponsor sarà ITABITA; marchio fondante di tutti i punti vendita in Sardegna. Per questo seleziona i suoi articoli con cura, solo ed esclusivamente dalla migliore produzione italiana alla ricerca degli infissi e dei serramenti più adatti alle diverse esigenze abitative.





“Sono contento che un amico come Mauro con il fratello Gianni dimostrino la vera amicizia” ha dichiarato Pier Paolo Sanna - Presidente dell’Associazione Sportiva 1976 Audax Alghero - “Non è solo un fattore di business. Mauro è stato sensibile a cogliere la filosofia della vera Audax fondata da mio padre, mostrando una grande attenzione e altrettanta sensibilità al tema del sociale e delle nuove generazioni. Il nostro progetto, nonostante le difficoltà incontrate, prosegue. E di questo, ne sono certo, mio padre sarebbe fiero.” “Io e mio fratello Gianni siamo contenti di questa collaborazione - ha spiegato Mauro Crabuzza, proprietario e CEO della IFC srl – mi piace che uno dei nostri marchi più rappresentativi sia sopra le maglie che ogni fine settimana questi bambini e bambine indossano per praticare lo sport che amano e seguire i propri sogni. Alla fine è giusto che le aziende del territorio sostengano le realtà sportive, chi si impegna a mandarle avanti (non senza fatica) ma soprattutto i piccoli atleti e le loro famiglie. Credo che lo spirito di questo binomio debba essere proprio questo”. Per informazioni rivolgersi presso il Centro Sportivo LA TAULERA

Sport e imprenditoria cittadina insieme per un progetto che guarda ai più piccoli. 1976 Audax Alghero e la IFC srl dei fratelli Mauro e Gianni Crabuzza si uniscono in una collaborazione allo scopo di sostenere e far crescere sempre più il già folto settore giovanile di una delle associazioni sportive storiche del calcio algherese. Uno scambio di idee e la visione comune, quella che i più piccoli rappresentano il futuro della nostra società e che vanno supportati e guidati nel loro percorso sportivo ed educativo, sono sfociati in quella che rappresenta una partnership che guarda al futuro.