Fabio Concato, doppio sold out ad Alghero

L'evento live di uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana, più volte posticipato a causa dei noti problemi con la pandemia, corona un'edizione record per il Capodanno di Sardegna ed anticipa una stagione di spettacoli e musica che Alghero non ha nessuna intenzione di chiudere: Anche il 2023 infatti, sarà caratterizzato dai grandi eventi musicali ed identitari. Per Fabio Concato si tratta di un gradito ritorno quello di Alghero, dove c’era già stato a dicembre del 2019 insieme a Paolo Di Sabatino Trio. Questa volta ad accompagnare l'artista che festeggia mezzo secolo di carriera e successi indimenticabili, ci saranno Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre). I concerti di Fabio Concato sono firmati Bayou Club Events.

Non poteva esserci chiusura migliore per il lungo cartellone dell'edizione 2023 del Cap d'Any, che ha regalato agli algheresi ed ai numerosi turisti che hanno scelto di frequentare la città un mese ricchissimo di spettacoli ed eventi culturali. Un successo di pubblico e critica quello incassato dall'Amministrazione comunale, dalla Fondazione Alghero, dagli artisti e dalle numerose associazioni che hanno collaborato per rendere sempre più attraente e partecipato il Capodanno algherese. Tutto esaurito al Civico Teatro Gavì Ballero per l'atteso concerto con Fabio Concato e I Musici, in programma in doppia serata martedì 10 e mercoledì 11 gennaio (ore 21).