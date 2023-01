Alghero, ospedale Marino, Pais: "Rafforzato servizio farmaceutico territoriale"

Peraltro quest'ultimo sistema di distribuzione, rispetto al passato è stato notevolmente implementato per consentire ai cittadini di rivolgersi direttamente alle farmacie private distribuite in tutto il territorio, in maniera più efficiente e creando meno disagi all'utente. Il prossimo obiettivo sarà quello di trasferire la farmacia territoriale in locali maggiormente idonei e più centrali, fuori dalla struttura ospedaliera la cui ubicazione è impropria e disagevole".





"Quello della farmacia è un servizio fondamentale" - ricorda Pais - "distribuisce i farmaci alle strutture sanitarie ed esercita l'attività di farmacovigilanza per quanto riguarda le reazioni avverse da farmaci segnalate dai Medici e dagli Operatori Sanitari. Abbiamo tenuto fede all'impegno di rafforzamento del servizio teso alla eliminazione dei disagi venutisi a creare". "Il 2023, dopo anni condizionati dalla pandemia che ha concentrato ogni sforzo e dalla emergenza legata alla scarsità di medici assumibili, sta finalmente partendo la riforma della Sanità voluta dalla Giunta Solinas, che restituisce centralità ai territori ed interpreta la nuova realtà sociosanitaria della Sardegna".

"Due nuovi farmacisti assunti in pianta stabile presso la farmacia territoriale dell'Ospedale Marino di Alghero, per rispondere al meglio alle esigenze degli utenti" Ne da notizia il presidente del Consiglio regionale Michele Pais - "Un professionista ha già preso servizio il 2 di gennaio, l'altro la settimana a prossima, garantendo così l'apertura del servizio tre mattine e un pomeriggio alla settimana" "Il Servizio Farmaceutico Territoriale garantisce l'assistenza farmaceutica alla popolazione e la distribuzione di medicinali e dei dispositivi medici, non delegabile alle farmacie private.