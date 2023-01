Pubblicata in catalano la traduzione di Passavamo sulla terra leggeri, dello scrittore sardo Sergio Atzeni

L’opera, già tradotta in sardo e francese, arriva ora in catalano dalla mano di Adrià Martín e la casa editrice maiorchina Lleonard Muntaner. Per presentarla, il traduttore parteciperà a diversi eventi, sia in Sardegna che in Catalogna: il 7 gennaio alle 18:00 a Su Tzìrculu (Cagliari), con la traduttrice Flavia Floris; il 9 alle ore 15:00 presso l’Università di Sassari, nell’ambito di una sessione organizzata dal lettorato di catalano dell'Istituto Ramon Llull e con la partecipazione dell’algherese Francesc Ballone, e lo stesso giorno alle ore 19:00 presso la sede di Òmnium Cultural de l’Alguer, in un evento organizzato dalla Delegazione della Generalitat de Catalunya.





A Barcellona, la traduzione sarà presentata il 12 gennaio alle 19:00 presso la Central del Raval (C. d’Elisabets, 6), in una tavola rotonda organizzata dalla casa editrice Lleonard Muntaner, assieme a Joan-Lluís Lluís (che presenta L’illa dels immortals) e Jaume C. Pons Alorda.

Sergio Atzeni (1952-1995) ha lasciato scritto che, se avesse avuto vita, avrebbe raccontato uno per uno tutti i paesi e tutte le persone della Sardegna. Con Passavamo sulla terra leggeri, terminato pochi giorni prima della tragica scomparsa dell’autore, Atzeni condensa in una cronaca endogena e romanzata millenni di storia sarda, dall’ipotetico arrivo nell’isola dei primi abitanti (i s’ard, danzatori delle stelle) fino alla «perdita della libertà della nostra terra».