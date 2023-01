Opposizione Alghero: "A parte il pienone di San Silvestro la giunta Conoci lascia i grandi temi irrisolti"

onostante in cassa ci siano da anni più di 3 milioni di euro, ancora non si è riusciti a acquistare neanche una casa e nel frattempo le famiglie con difficoltà economiche aumentano. Finito il COVID e il blocco degli sfratti, tante famiglie, nei prossimi mesi, saranno messe alla porta. Nel frattempo da Porta Terra nessuna buona notizia, anzi, l'unica notizia è l acquisto per quasi 4 milioni di euro degli stabili dell'ex green hotel per gli anziani. Una buona notizia in mezzo a tutto il marasma di situazioni difficili; ciò che ci chiediamo è quanto ancora le famiglie in forte difficoltà dovranno aspettare per avere nuove abitazioni o nuove aree per le cooperative? La migrazione di coppie e famiglie algheresi verso altri centri è ripartita. All'ultimo consiglio comunale, il nostro capogruppo Mimmo Pirisi, ha chiesto la stessa tenacia e determinazione che è stata usata per l'acquisto degli stabili dell'ex green, anche per l'acquisto di alloggi sociali. La città non può più attendere.

Con il Capodanno in Piazza si chiude un altro anno di amministrazione Conoci che, a parte il pienone della notte di San Silvestro, lascia i grandi temi irrisolti, sempre presenti, anche nel 2023. 4 Corsie, Circonvallazione, Piscina Comunale, Casa Comunale di via Columbane, Strade cittadine e di borgata indegne; questi per citare alcune situazioni storiche mai risolte che non hanno trovato risposta. A questi si aggiungono altri temi, la cui situazione si è aggravata progressivamente: uno tra tutti è la situazione degli alloggi a uso sociale. N