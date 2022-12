La cultura vista da Xigarel - Alghero e la sua identità

Xigarel De su 1965 s'intendet faeddare de S'Alighera belle in totu s'italia e in prus de sas làcanas italianas, bidu chi gràtzias a s'azienda autònoma de permanèntzia e turismu aiat acontèssidu una metamòrfosi de imàgine, eventos de vàriu gènere, turismu dinàmicu e miradu, una cultura de espansione finalizzata a s'economia locale. De fàghere notare chi S'Alighera in su perìodu de forte espansione turìstica era una tzitadina neta, chiassosa ma pulida, semper cun s'identidade sua e sa cultura sua, filu catalana, oe bidamus una tzitade sculturata no in sentidu artìsticu ma benesi sena una mìria identitaria, pighemus unu manifestu a casu su de su capu de annu, compidemus sennores de sa cultura, sa prima ala in Aligeresu totu su restu in italianu, e custa no est un'idea de su nostru imaginàriu, ma una puntualizzazione de medas est de unos àteros assòtzios chi detenent onorevolmente de sos primados polìticos e intrascambi cun sa Catalugna, a su contràriu de nois sardos nativos a S'Alighera, faeddadores in limba Aligeresa ma non scriventi in sentidu grafologico, opuru no istudiados (comente diat àere naradu Gavino Ballero), diat èssere pretzisu a banda de s'amministratzione influire de prus, iscamus in manera perfeta chi non totu sos amministradores de S'Alighera faeddant in limba Aligeresa, ma connoscamus perfet chie faeddat in Aligeresu e nos giremus a issas, pro chi bi siat prus pesu subra de sos progetos chi pertocant sa limba Aligeresa e cudda ala istòrica chi pertocat S'Alighera e su restu de sa Sardigna cun s'annanta de s'internazionalità, ca S'Alighera seschentosdeghe annos faghet era internatzionale, apamus tentu sos peus atacos internatzionales tramados dae tesu, a riguardu S'Alighera aiat bintu, oe sa ferocia peus contra S'Alighera e cuada intro sos muros polìticu istòricas, e a gherra s'at a pòdere debellare bidu su modu de guvernare sa cultura, gestida dae non faeddadores bilingua, sa dimustratzione est ladina durante sos oto meses autunnali e ierriles S'Alighera e una tzitade sena identidade, si non pro sos bator meses istiales de marina sole e eventos no inerentes a sa nostra algheresità e sardità, amus a sighire a iscrìere in bilinguismu, pro influire cun custa forma de protesta contra cudda forma polìtica culturale belle oscurata. Xigarel

Dal 1965 si sente parlare di Alghero quasi in tutta l'Italia ed oltre i confini italiani, visto che grazie all'azienda autonoma di soggiorno e turismo avvenne una metamorfosi di immagine, eventi di vario genere, turismo dinamico e mirato, una cultura di espansione finalizzata all'economia locale. Da far notare che Alghero nel periodo di forte espansione turistica era una cittadina pulita, chiassosa ma pulita, sempre con la sua identità e la sua cultura, filo catalana, oggi vediamo una città sculturata non in senso artistico ma bensì senza una mira identitaria, prendiamo un manifesto a caso quello del capo d'anno, controlliamo signori della cultura, la prima parte in Algherese tutto il resto in italiano, e questa non è un idea del nostro immaginario, ma una puntualizzazione di molti è di altre associazioni che detengono onorevolmente dei primati politici e intrascambi con la Catalogna, al contrario di noi sardi nativi ad Alghero, parlanti in lingua Algherese ma non scriventi in senso grafologico, oppure non studiati (come avrebbe detto Gavino Ballero), sarebbe opportuno da parte dell'amministrazione incidere di più, sappiamo perfettamente che non tutti gli amministratori di Alghero parlano in lingua Algherese, ma conosciamo perfettamente chi parla in Algherese e ci rivolgiamo a loro, affinché vi sia più incidenza sui progetti che riguardano la lingua Algherese e quella parte storica che riguarda Alghero ed il resto della Sardegna con l'aggiunta dell'internazionalità, perché Alghero seicentodieci anni fa era internazionale, abbiamo avuto i peggiori attacchi internazionali tramati da lontano, a riguardo Alghero vinse, oggi la ferocia peggiore contro Alghero e nascosta dentro le mura politico storiche, e difficilmente si potrà debellare visto il modo di governare la cultura, gestita da non parlanti bilingua, la dimostrazione è evidente durante gli otto mesi autunnali e invernali Alghero e una città senza identità, se non per i quattro mesi estivi di spiaggia sole ed eventi non inerenti alla nostra algheresità e sardità, continueremo a scrivere in bilinguismo, per incidere con questa forma di protesta contro quella forma politica culturale quasi oscurata.