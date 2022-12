Alghero: Prima giornata con la medicina di genere - Salute della donna e sua prevenzione

Il corso è accreditato nell'ambito del programma di formazione continua in medicina (ECM) per le professioni di Medico Chirurgo e di Odontoiatra per 60 partecipanti, ai quali saranno riconosciuti n. 5,2 crediti formativi. Responsabile scientifico Dott. Francesco Tolu Per ottenere i crediti gli interessati dovranno documentare la loro presenza per almeno il 90% della durata dell'evento e si dovrà rispondere correttamente al 75% del questionario di apprendimento E.C.M. I lavori saranno aperti dal presidente dell’Ordine provinciale, Nicola Addis.

Sabato 3 dicembre 2022, alle ore 8.00 ad Alghero, presso il Quartè Sayal in Via Garibaldi 87, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari ha organizzato il corso di aggiornamento E.C.M. in modalità residenziale, dal titolo “1° giornata con la medicina di genere: salute della donna e sua prevenzione".