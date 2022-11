Borgate al fianco dell'Amministrazione Comunale sul PUC

Si è tutti consapevoli che l'attuale fase, che presenta esclusivamente le linee guida generali, sia solo propedeutica alla presentazione dei progetti guida dettagliati per ciascuna borgata. Siamo fiduciosi che l'Amministrazione comunale voglia proseguire con questa apprezzata linea di condivisione, procedendo rapidamente ma passo passo con il territorio, in modo da poter cogliere gli spunti propositivi che da esso non mancheremo di far giungere. Da parte nostra ribadiamo la massima collaborazione e proattività allo scopo far approvare il miglior PUC possibile per le borgate algheresi dopo tanti anni di attesa.

Si è svolta ieri a Maristella, presso la sala della biblioteca, una riunione tra i rappresentanti di tutti i comitati di borgata dell'agro algherese, Sa Segada - Tanca Farrà, Fertilia - Arenosu, Guardia Grande - Corea, Santa Maria la Palma e Maristella, con argomento il Piano Urbanistico Comunale. L'Ing. Alessandro Balzani, rappresentante eletto nelle ultime elezioni del Comitato di borgata di Maristella nonché tecnico esperto in questioni urbanistiche, ha sviscerato la documentazione proposta dall'Amministrazione comunale. In sintesi, è emersa dalla riunione la grande unità delle borgate nel volere affrontare l'importante momento di condivisione del PUC.