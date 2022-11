IIS Piazza Sulis di Alghero IPSAR IPIA apre le proprie porte per promuovere nuove iscrizioni

L'istituto di istruzione superiore IIS PIAZZA SULIS di Alghero, istituto in cui confluiscono due "anime" Ipsar (istituto per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione) e IPIA (istituto Professionale per l Industria e l Artigianato) vorrebbe comunicare al territorio che propone un nuovo format in vista delle nuove iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2023/2024:

PRENOTA-PROVA-SCEGLI

Questo format offre l'opportunità ai ragazzi di 3°media di qualsiasi istituto di prenotare in autonomia e provare gratuitamente i corsi in piccoli gruppi, in un incontro che costituisce un assaggio dei corsi professionali erogati all'istituto.

Data incontri IPSAR nella sede di Piazza Sulis

15 dicembre orari: 14.30-17.45

Data incontri IPIA nella sede di Via Luigi Nono

14 dicembre orari: 14.45-17.45

È possibile effettuare le prenotazioni per gli incontri tramite il MODULO DI PRENOTAZIONE ONLINE indicato sui canali social della scuola FACEBOOK INSTAGRAM e TIKTOK. Provare per capire, capire per scegliere!