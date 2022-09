FdI Alghero: risultato storico merito della coerenza di Giorgia Meloni

Un risultato che entusiasma tutti noi iscritti e militanti e che ovviamente ci carica anche di un grande senso di responsabilità per le sfide da affrontare. Un risultato che ci impone di ringraziare tutti gli elettori algheresi e sardi che con il loro voto hanno consentito a Fratelli d’Italia di diventare il primo partito della coalizione di centro destra ad Alghero con il 21,52% dei voti validi, il primo partito in Sardegna con il 22,94% e in Italia con il 26,25%. Messa da parte la campagna elettorale, ora è il tempo dell’impegno concreto e delle soluzioni, per unire la nazione al di là delle differenze.





I nostri migliori auguri alla squadra di parlamentari del centrodestra candidati ed eletti in Sardegna e in particolare ai parlamentari eletti di Fratelli d’Italia. Salvatore Deidda, Antonella Zedda, Gianni Lampis, Barbara Polo, Francesco Mura e Giovanni Satta, saranno rappresentanti all’altezza del compito, amici del territorio e della Sardegna.

Domenica i cittadini italiani si sono espressi chiaramente, premiando Fratelli d’Italia e la coalizione di centrodestra in tutta Italia. Il risultato di FdI è certamente un risultato storico, frutto dell’impegno, della serietà e soprattutto della coerenza dimostrata dalla Presidente Giorgia Meloni e dal partito nella sua interezza, che in questi anni non ha mai smesso di raccontare agli italiani la sua idea di un’Italia libera, ricca, forte e sicura.