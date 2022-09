Mario Bruno al Presidente Solinas: sulla Sassari Alghero e sul nuovo ospedale non bastano le parole

Lo aveva già promesso la scorsa primavera e finora sono state solo parole. Dia seguito ai proclami sulla robotica al Marino, sulla terapia intensiva e sul DEA di primo livello per il civile di Alghero e faccia in modo che i bambini del nord Sardegna possano essere operati a Sassari, riaprendo la chirurgia pediatrica.

Non si può fare il commissario della Sassari Alghero limitandosi a scrivere letterine al Ministero. Suggerirei al Presidente Solinas di prendere un volo, andare a Roma e concordare subito col Ministro delle infrastrutture il definanziamento dell’Opera non immediatamente cantierabile, finalmente individuata nella 554, per dotare la Sassari Alghero delle risorse mancanti. Non aspetti il nuovo governo. È importante andare subito in appalto, senza indugiare oltre. Per il nuovo ospedale non bastano invece le parole: subito i fondi, la delibera e l’avvio della progettazione.