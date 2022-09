Cronaca PD: Aggiornamento commissione comunale congiunta (regolamento e bilancio) del 1 settembre 2022

Incontro ieri per la commissione regolamento e la commissione bilancio per la predisposizione e approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. Ma il famoso “tavolo del turismo”? Ieri pomeriggio, alle 16.30, si è svolta la commissione congiunta regolamento e bilancio, in merito al regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. Un argomento molto importante, che richiede, contestualmente, la considerazione di tutte le parti, in particolare delle associazioni di categoria e delle borgate, oltre che quelle dei componenti delle due commissioni. Fa sorridere, che sia stato un componente del gruppo politico dello stesso assessore al turismo, a chiedere qualche motivazione in merito alla mancanza di coinvolgimento delle associazioni di categoria. Come opposizione allora abbiamo chiesto se, il tavolo del turismo, fosse ancora in carica e di coinvolgerlo nelle decisioni. Dunque la seduta è stata sospesa e rimandata a lunedì prossimo. Seguiranno aggiornamenti…