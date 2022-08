Elezioni: Mura (Pd), con FdI no a salario minimo sì a lavori poveri

Precisando che “prima di tutto dev’essere chiaro che il reddito di cittadinanza e le altre misure di sostegno hanno consentito alle famiglie sarde di mettere un pasto in tavola durante la pandemia”, la deputata dem ricorda che “mentre il FdI voleva e vuole reintrodurre i voucher io e il Pd abbiamo reso obbligatoria la clausola sociale per tutelare i lavoratori degli appalti, abbiamo riconfermato Opzione donna e Ape sociale, migliorato il reddito di cittadinanza e introdotto misure di ulteriore sostegno alla povertà. A tutto questo – sottolinea Mura – Fratelli d’Italia ha sempre votato contro”.

“Non solo FdI confonde apposta la lotta alla povertà con politiche attive del lavoro, ma oggi Meloni mette pure in discussione il salario minimo, fingendo di non sapere che il lavoro povero è un’emergenza nazionale, soprattutto per donne e giovani. Prima di dar lezioni stizzite i ‘patrioti’ tocchino con mano la durezza della realtà sociale italiana”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), in merito alle posizioni espresse dalla leader di FdI Giorgia Meloni e da altri esponenti del suo partito sulle questioni del sostegno al reddito e del lavoro.