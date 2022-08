Buon compleanno a La Cantina, l’enoteca e vineria della Cantina Santa Maria La Palma

Con l’apertura de La Cantina abbiamo voluto dare vita a un locale unico nel suo genere, un’ambasciata della Cantina Santa Maria La Palma nel cuore cittadino: un’azione per supportare sempre di più l’idea di Alghero come città del vino». Accanto alle azioni sopra citate La Cantina ha ospitato momenti di formazione pensati per chi lavora nel settore Ho.re.ca, in modo da dare un’istruzione aggiuntiva a chi ha il compito di raccontare i vini dentro bar, hotel e ristoranti: un’azione che è stata molto apprezzata dalle attività del settore. «Un anno fa abbiamo inaugurato questo locale con un obiettivo preciso: dare a tutti gli appassionati di vino uno spazio di condivisione, dedicato alla conoscenza dei vini del nostro territorio attraverso wine tasting e percorsi aperti a tutti, dai semplici interessati agli esperti e amanti dell’enologia», proseguono dall’azienda. «Oltre ai vini, visitando La Cantina è possibile assaggiare delle altre delizie del territorio come salumi, formaggi, pane, confetture e primizie locali, un modo per immergersi nelle produzioni agroalimentari della Sardegna». La serata di compleanno sarà un’occasione per conoscere questo locale, divertirsi e celebrare l’anniversario e l’estate con un bel calice di vino e buona musica. L’appuntamento è in Via XXIV Maggio n.4: l’ingresso è libero, per chi volesse prenotare un tavolo è possibile farlo chiamando il numero 079 601 0139.

La Cantina, il locale polifunzionale che unisce enoteca, vineria e wine academy inaugurato dalla Cantina Santa Maria La Palma nel cuore di Alghero, compie un anno e lo celebra con una festa di compleanno. Mercoledì 10 agosto la veranda del locale ospiterà una serata speciale, durante la quale sarà possibile degustare calici dei vini della Cantina Santa Maria La Palma, assaggiare dei prodotti tipici del territorio e divertirsi con la musica dei Sergio’s, trio di musicisti algheresi che si esibirà in un repertorio di cover italiane dagli anni ‘60 a oggi. «Nel corso di 12 mesi questa nuova struttura ha ospitato eventi, acquisti di vino e centinaia di degustazioni e percorsi guidati pensati per far immergere le persone nel mondo della produzione enologica di Alghero», sottolineano dall’azienda. «Abbiamo accolto cittadini algheresi e altri provenienti da tutta la nostra regione, insieme a turisti italiani e internazionali. Abbiamo supportato press tour - come quello proveniente dalla Catalogna, in collaborazione con la Fondazione Alghero, il Comune di Alghero e il Consorzio Riviera del Corallo - e fatto conoscere la nostra città e i suoi vini a tantissime persone.