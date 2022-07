Insularità in costituzione, il PD algherese si unisce alla festa

Adesso c’è molto lavoro da fare, c’è bisogno che questo principio venga riempito di contenuti effettivi, tangibili, concreti e non rimanga un principio vago. Contenuti che siano in grado di annullare i deficit infrastrutturali che vanno a rallentare lo sviluppo delle isole. Ringraziamo i tanti che si sono prodigati per questa battaglia importante per tutti noi. E’ una bella giornata.

Oggi finalmente, dopo tanti anni di lotte per un diritto fondamentale per le isole e in particolare, per la Sardegna, è stato approvato, in Parlamento, il principio di Insularità in costituzione. Una battaglia che ha visto unire tutte le fazioni politiche, sinistra, destra, centro uniti per un diritto che dovrebbe già essere assoluto per la Sardegna, ma che così non era perché ritorna dopo la modifica del titolo V, che quel diritto aveva cancellato.