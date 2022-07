PD sulla Commissione Ambiente: "Ancora una volta forfait, ma stavolta da parte di chi?"

La gravità della situazione è, però, la mancanza della maggioranza in commissione; ciò fa capire quanta sensibilità ci sia, da parte della maggioranza sardo leghista, per il tema ambientale, dell’area marina protetta e del Parco. Riteniamo che il presidente della commissione Ambiente dovrebbe trarre le conseguenze del caso e dimettersi dal ruolo, perché non riesce, per un motivo o per l'altro, a far lavorare la commissione. In questa maniera mortifica il ruolo della commissione, dei componenti e anche quello del Presidente stesso, che dovrebbe avere più rispetto del ruolo che ricopre. Capogruppo PD Mimmo Pirisi

Salta, ancora una volta, la commissione ambiente per la discussione del regolamento dell’Area Marina Protetta. Per l’ennesima volta manca il numero legale, in quanto è mancato il rappresentante di Noi per Alghero. Oggi erano presenti in commissione anche l’associazione di pesca subacquea e le rappresentanze del Parco, che non hanno potuto discutere di alcuni punti del regolamento. Nel frattempo i tempi dell’approvazione del regolamento si stanno notevolmente allungando e la discussione è ferma a un punto morto, su un tema fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell’Area Marina Protetta e del Parco. La presenza del direttore Mariano Mariani e del funzionario dott. Ruiu in merito, è stata del tutto vana.