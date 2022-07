ALGHERO. NUNZIO CITRO PROTAGONISTA DELLE SERATE TRA MUSICA E CULTURA AL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO

La serata suddivisa in due tempi avrà inizio con ‘Blues’ da Un Americano a Parigi di G. Gershwin in cui le doti virtuosistiche e le possibilità espressive del clarinetto vengo messe in risalto dal tessuto compositivo variopinto di glissandi, abbellimenti ed euforiche ascese verso l’ottava più acuta dello strumento. A seguire l’esecuzione della ‘Rhapsodie’ per clarinetto solo del M° G. Miluccio come omaggio ai due eredi della scuola virtuosistica napoletana ‘Aristide’ e ‘Aureliano’. Terzo brano clarinettistico della prima parte sarà “Adagio e tarantella” di E. Cavallini e per concludere Serenade di F.Schubert.Nella ripresa del secondo tempo spazio alla Sonata di C. Saint-Saens per clarinetto e pianoforte.





Si passerà dalle note del III° atto dell’opera “La forza del Destino” a quelle dei “Vespri siciliani” di G. Verdi. Al piano gli interventi da solista del pianista Alessandro Tanca che eseguirà diversi brani di Borodin, Debussy, Schubert e Grieg. Per concludere la serata Czardas e Speak Loftly Love. Il concerto è inserito all'interno del cartellone “Serate al Chiostro tra musica e cultura” , rassegna musicale che ogni anno presenta i migliori artisti internazionali di musica classica . Il concerto, che si terrà sabato 30 luglio, inizierà alle 21 .00. Per informazioni si può chiamare direttamente il complesso monumentale di San Francesco al numero 079 979258 o chiedere informazioni in loco.

Si terrà anche quest’anno ad Alghero, presso il chiostro di San Francesco, il recital del clarinettista Nunzio Citro accompagnato al pianoforte da Alessandro Tanca. Citro, icona nazionale del clarinetto, un virtuoso eccezionale, dopo il successo del 2021, riporta nel chiostro un concerto unico e di grande pathos, un occasione per gli appassionati di questo strumento e di questo genere musicale. In questa seconda edizione il clarinettista rievoca l’amato e immenso Maestro Gaetano Capasso a due anni dalla scomparsa. Colui che ha illuminato tante generazioni di allievi ‘continua’ a seguire come una “benedizione” i suoi eredi, dal mondo ultraterreno, guidando a volte con un ricordo, un numero, un sogno accompagnato dalla sua straordinaria melodia musicale.