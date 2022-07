Matteo Cabras 19enne algherese ci prova con il brand "Bell'agio Manifatture Alghero"

Il brand "Bell'agio manifatture Alghero" è un marchio che parla algherese. L'ideatore è il giovanissimo Matteo Cabras algherese di 19 anni.





Il nome non lascia scampo a possibili altre interpretazioni Bell’agio stare bene a proprio agio con gli altri, nei luoghi e soprattutto nell’abbigliamento che indossi sempre alla moda sobrio elegante e soprattutto unico con il nostro logo che ricamato sui vari tessuti vuole identificare in pieno la bella vita che proprio la perla del mediterraneo da a chi la vive la respira e la beve, dentro i suoi locali caratteristici e le sue spiagge bianche in un mare quello della riviera del corallo che da colore e unicità al soggiorno di chi ha scelto questa bellissima località per le sue vacanze e non solo!





I nostri prodotti sono totalmente ecosostenibili e riciclabili, prodotti da sapienti mani della nostra manifattura Italiana in laboratori di assoluta qualità, con tessuti e cuciture di elevata sapienza sartoriale. Questo brand vuole trasferire un sogno, dare a chi indossa i nostri capi la sensazione di indossare la nostra stupenda Sardegna con tutte le sue bellezze e assolute unicità mediterranee…… Come ultimo accenno al nostro Brand posso tranquillamente indicare che tra le varie altre attività che la nostra bella Sardegna possiede nessuna almeno per ora ha le caratteristiche che ci rendono unici!"

"Bell’agio Manifatture Alghero è un brand che nasce cresce e si sviluppa tra le varie vie e viuzze del centro Storico di Alghero, fin dall’inizio l’idea madre di questa nostra grande avventura nasce proprio dal cuore di Alghero, dai suoi monumenti caratteristici, le chiese, le viuzze larghe e quelle strette e la muraglia, costruzione che viene vista per prima cosa quando dal porto si arriva ad Alghero.