Alghero: La gestione degli ecobox al porto fa acqua da tutte le parti

Questo problema sottolinea "ricorre da un mese e mezzo, ma è presente a cadenza ridotta, anche d'inverno. Infatti pare che i quattro stalli di raccolta differenziata presenti al porto non rientrino nelle competenze della azienda che ha appaltato la raccolta dei rifiuti in città." Continua D'onofrio: "Io non so a chi competa. Ma è possibile che si in una zona turistica come quella del porto debba presentarsi in uno stato del genere? Com'è possibile che ogni volta si debbano scrivere articoli di giornale affinché il comune di Alghero provveda alla raccolta di questi ammassi di rifiuti?".







Il presidente D'onofrio ricorda inoltre che il problema dei rifiuti ad Alghero è presente anche nella zona di Mamuntanas e che "nonostante le sollecitazioni, dopo la rimozione delle isole ecologiche nella zona di Mamuntanas, l'intera zona è diventata vittima di lanci indiscriminati di pattume. Ancora non risolti e anzi acuiti dall'afflusso turistico. Mi rivolgo ancora una volta all'assessore all'ambiente e all'ecologia affinché intervenga per la risoluzione di questo problema che macchia l'immagine di una città turistica quale dovrebbe essere quella della città di Alghero". Parole dure ma che esprimono perfettamente il sentimento che provano tutti i fruitori di questa "discarica a cielo aperto".

I fruitori del centro di raccolta rifiuti del porto di Alghero, da un mese e mezzo a questa parte, sono stanchi della condizione pietosa in cui versano gli stalli per il conferimento. Come è possibile vedere dalle fotografie, inviateci da Francesco D'Onofrio presidente del comitato di quartiere di Mamuntanas che, alla marina di San'Elmo, ha ormeggiata una imbarcazione, si può osservare una montagna di rifiuti.