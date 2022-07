Il PD all'attacco della maggioranza - Tutta una questione di parcheggi

Ci si chiede che benefici ne ha un residente nel abitare in questo comune, se il trattamento è uguale a chi magari viene in ferie per 15 giorni ad Agosto. Resta il rammarico che non si sia trovato un punto di accordo prevedendo un adeguamento, con un occhi di riguardo ai residenti, che utilizzano i parcheggi blu non solo per fare spese ma anche per usufruire dei servizi essenziali. Evidentemente queste giustificazioni non hanno peso per la giunta di centro destra ... Siamo molto amareggiati per questa scelta assurda che ricadrà sul costo della vita dei residenti...

L'amministrazione comunale Sardo leghista ha pensato bene di aumentare le tariffe dei parcheggi del 50% per tutti residente e non, nonostante il nostro ordine del giorno chiedesse un trattamento calibrato per i residenti, trovando formule diverse (sconto sugli abbonamenti, zone specifiche o promozioni varie), così come accade nelle altre città turistiche. Questa proposta è stata bocciata in toto dalla maggioranza con l'attenuante che le crisi del covid, la guerra in corso e l'attuale crisi nazionale non permette trattamenti diversi e che tutti devono fare sacrifici anche pagando costi aggiuntivi nella sosta.