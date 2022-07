Alghero: Evento benefico nel ricordo della piccola Marta Corbia - Mancata poco tempo fa a causa di un neuroblastoma

Nel suo ricordo, di bambina meravigliosa ma strappata troppo presto alla vita, i suoi genitori hanno voluto dar vita ad un evento che la ricordasse e che in maniera attiva potesse contribuire a donare a chi lotta contro questo male. Apertura della manifestazione nei campi di Maria Pia dell'Alghero Calcio alle ore 18:00.





L'evento partirà con dei tornei sportivi di calcio, pallavolo, basket in cui si sfideranno circa 150 bambini. Per le premiazioni ci sarà il calciatore Federico Peluso. Ad intrattenere i bambini presenti anche la Meraviglia Eventi e Animazione. Gli allievi della Dance Project animeranno l'evento con delle originali coreografie. Dalle 21 inizieranno in contemporanea dei tornei di calcio: uno calcio a 8 e uno calcio a 6. Ad introdurre la due giorni sarà la giornalista di “Catalan TV” Dolores Serra. La serata sarà animata da DJ e si potranno consumare bibite e deliziosi panini. L’indomani, tutti nella pineta di Maria Pia. Si comincia alle ore 17.00 con l’estrazione di alcuni biglietti della lotteria. Alle ore 18.00 è prevista l’inaugurazione del "Villaggio di Marta", una zona della pineta dedicata ai bambini. Alle 18.30 spazio alla musica con le "Morositas" a movimentare l'evento. Intanto alle 19.00 i più piccoli potranno farsi fotografare sul pony dell'Asd Centro ippico new Farm di Mirko Deriu. Alle 19.45 il giornalista di Catalan Tv, Stefano Soro condurrà le premiazioni.





Dalle 20.30 spazio ancora musica con “I Tremendi” che accompagneranno il pubblico presente fino alle 22.45 circa quando verranno estratti i primi 10 premi della lotteria. La serata proseguirà con l’animazione dei dj. La famiglia di Marta e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, ci tiene ad invitare tutti e ad acquistare i biglietti della lotteria ricordando che l'unico scopo di questa manifestazione è quello di raccogliere fondi da destinare all'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e all'ASGOP. “Invito tutti a partecipare, nonostante il grande dolore, Marta ci da ogni giorno la forza per andare avanti e tanta ce ne ha dato per organizzare tutto questo – dice Giampiero Corbia, papà di Marta - Vogliamo la più ampia partecipazione possibile per poter dar vita ad un bell’evento nel suo ricordo. Ringrazio sino ad ora tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto in questa organizzazione e a tutti coloro che contribuiranno a farlo diventare un successo di solidarietà”.

Unirà sport, intrattenimento e soprattutto beneficienza la due giorni “In ricordo di Marta”, in programma ad Alghero i prossimi 15 e 16 luglio. Un appuntamento al quale tutta la città è invitata a prendere parte, come in un grande abbraccio che si stringe attorno a chi, genitori di Marta in primis, con l’Alghero Calcio e Il Pineta, hanno tanto voluto realizzare questo evento al solo scopo di raccogliere fondi. Marta Corbia è mancata poco tempo fa a causa di un neuroblastoma.