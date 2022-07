La Sardinia Rugby Beach Cup vinta da A.R. Alghero

La compagine algherese infatti, piazzandosi in terza posizione nella quinta ed ultima tappa, è risultata la migliore classificata dopo le tappe svoltesi nelle settimane precedenti a Platamona, Torre Grande, Olbia ed Alghero (qui hanno conquistato non solo la prima posizione, ma anche il trofeo con il miglior giocatore, Francesco Salaris) qualificandosi per il master nazionale che si terrà il prossimo 30 luglio a Terracina. L'entusiasmo degli atleti è alto per il raggiungimento di questo importante traguardo, e sono pronti a confrontarsi per le migliori squadre italiane di beach rugby, per garantirsi il miglior risultato possibile.

Un fine settimana memorabile per l'Amatori Rugby Alghero che, al termine della quinta tappa in terra sarda del Trofeo Nazionale di Beach Rugby, disputatasi sabato scorso sulla spiaggia di Solanas, si è aggiudicata la Sardinia Rugby Beach Cup.