Alghero: Comune, parco e Forestas di nuovo in perfetta sintonia

Chiarite e messe da parte senza alcun problema le incomprensioni generatesi alcune settimane fa in riferimento alla gestione dei percorsi interni all’area del Parco di Porto Conte, l’incontro di oggi è servito anche per gettare le basi per il rinnovo della convenzione tra Forestas e Parco. Grande cordialità con il dott. Giovanni Caria, presente all’incontro insieme al Direttore Generale Maurizio Mallocci e con i funzionari del settore.





“Ringrazio Forestas che ha accolto il mio invito ad Alghero per questo incontro che ha appianato uno degli aspetti della nostra collaborazione che va avanti con risultati importanti e che continua con nuove iniziative”, afferma il Sindaco Mario Conoci. “L’interesse comune – precisa - è quello di tutelare e far fruire in maniera sicura i beni naturalistici del nostro territorio”. Soddisfazione per l’esito dell’incontro, da parte del Presidente del Parco Raimondo Tilloca e del Direttore, Mariano Mariani.

Amministrazione comunale e Agenzia Forestas continuano la collaborazione per le iniziative e gli interventi sul territorio. Il programma ad ampio raggio prosegue, nel solco della collaborazione avviata con efficacia nell'agro di Alghero nel mese di gennaio 2021 con opere emergenziali straordinarie di contrasto agli effetti delle esondazioni dei canali, in continuità con l’accordo per gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo tra cui la Pineta di Maria Pia. Oggi a Porta Terra si è sottolineata e intensificata la collaborazione anche con il Parco di Porto Conte.