L'ufficio di Abbanoa chiuso per lavori martedì pomeriggio e mercoledì per tutto il giorno





Oggi per eseguire numerose prestazioni, avere informazioni sul proprio estratto conto o ricevere risposte e soluzioni ai problemi non è più necessario spostarsi fisicamente per recarsi allo sportello più vicino: tutti i servizi sono a disposizione in internet su Sportello Online (www.abbanoa.it), su smartphone e tablet dalla app Abbanoa (scaricabile per Android e Ios) oppure basta una semplice telefonata (numero verde 800 062 692, gratuito da rete fissa, e lo 848 800 974 a tariffa ripartita da cellulare). Sempre nello Sportello Online è possibile consultare tutti i documenti riguardanti la propria fornitura (contratti, comunicazioni, esito richieste, solleciti di pagamento, etc.) tramite la Cartella Cliente.





Tempi brevi. Anche il servizio di segnalazione guasti (800 022 040), attivo h24, è a disposizione di chi intende segnalare ad Abbanoa una rottura o un disservizio generato da un guasto. E sempre sulla scia dei “servizi a km zero” a garantire tempi brevi di risposta c’è il servizio mail: per avere qualsiasi tipo di informazione, richiedere una rateizzazione o qualsiasi operazione commerciale (voltura, subentro, prima attivazione, cessazione, etc.) basta a scrivere a info@abbanoa.it.

Domani pomeriggio e per tutta la giornata di mercoledì gli sportelli di Front Office di via Vittorio Emanuele II ad Alghero resteranno chiusi al pubblico per lavori di manutenzione. Servizi a km zero. I clienti hanno comunque a disposizione tutti i servizi “a chilometro zero”.