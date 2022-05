FdI Alghero: Molotov contro la gelateria - Condanna totale

"È necessario restituire immediatamente sicurezza e serenità al tessuto economico del nostro centro storico" sottolinea Maurizio Papa, responsabile dipartimento commercio cittadino di FdI. "I commercianti del Centro Storico sono da sempre pronti a risolvere i problemi causati da piccoli gesti di vandalismo, ma questi ultimi due episodi costituiscono un problema che serve affrontare con la forte presenza delle Autorità di pubblica sicurezza." Come già chiesto con il Dipartimento Sicurezza, secondo FdI urge una maggior presenza di Forze dell'Ordine, che coinvolga i diversi corpi d'Arma, per una concreta politica di deterrenza.

Ci troviamo tutti, per la seconda volta in meno di dieci giorni, a dover condannare fermamente un gesto vigliacco e pericoloso, a dover estendere la nostra sincera solidarietà ai cittadini coinvolti. Questi episodi richiedono una risposta rapida e dura nei confronti dei responsabili. Per questo l'invito che facciamo a tutti è di dare la massima collaborazione alle Forze dell'Ordine, che lavorano sul caso per individuare i colpevoli. I due episodi riportano al centro dell'agenda amministrativa cittadina il tema della sicurezza.