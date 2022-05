Ancora 30 giorni per gli interventi di adeguamento e manutenzione nei parcheggi di Piazza dei Mercati

Saranno necessari quindi altri trenta giorni circa per ottenere la struttura in condizioni ottimali. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli impianti consentiranno, al termine, infatti, di restituire il parcheggio con rinnovata funzionalità. Parallelamente, restano a disposizione dei residenti del Centro Storico, gli stalli dedicati in Piazza Sulis e in via Cagliari.

Inizialmente prevista per il 30 aprile, la riapertura dei parcheggi interrati del multipiano di via Lo Frasso si sposta alla fine del mese in corso. Alcuni ostacoli di natura burocratica hanno rallentato il procedimento di realizzazione delle attività di messa in sicurezza e di prevenzione incendi e di adeguamento degli impianti di automazione.