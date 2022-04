Sull'attentato incendiario ferma condanna del sindaco Mario Conoci

Una ferma condanna per far capire a chi ha portato a termine un atto cosi vigliacco, che #Alghero non è disposta a tollerare azioni come questa voltandosi dall’altra parte. Abbiamo piena fiducia dell’operato dei Carabinieri e della Magistratura che siamo certi sapranno fare piena luce su quanto accaduto. Piena solidarietà verso chi ha subito direttamente questa azione delittuosa."

Così il sindaco Mario Conoci sull'increscioso attacco incendiario occorso nel pomeriggio di mercoledì ad Alghero: "Il grave episodio accaduto ieri in pieno giorno nel cuore della città e che ha allarmato tutta la nostra comunità, deve destare preoccupazione e provocare una condanna ferma da parte di tutti noi.